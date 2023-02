Hubschrauber sucht noch nach dem Kanu

Wie berichtet, ist am Sonntag ein Boot mit zwei Männern in der Lenne nahe bei Letmathe gekentert. Ein Mann starb, einer konnte sich leichtverletzt ans Ufer retten. Ein Hund, der mit war, wird noch vermisst. Das Boot ist auch nicht nicht gefunden.





Nach Angaben der Polizei im Märkischen Kreis galt einer der Männer als routinierter Kanufahrer, der zweite als nicht ganz so erfahren. Im Lauf des Tages gab es Hinweise, dass die Männer an einem Stauwehr gekentert sind. Kurz hinter Nachrodt kommen in Richtung Letmathe zwei Wehre - in diesem Bereich sind sie wahrscheinlich gekentert. Das Boot war ein offener Kanadier der Marke Bergans Ally 16.5. Der norwegische Hersteller bewirbt es als Boot, das wildwassertauglich ist.

Die Wasserverhältnisse waren nach Einschätzung erfahrener Kanu- und Kajakfahrer am Sonntag zwar anspruchsvoll, aber für sportliche und technisch trainierte Kanufahrer grundsätzlich fahrbar.