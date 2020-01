Infotag Kollegschulen

Die Kollegschulen sind eine prima Alternative für alle, die noch keine Ausbildungsstelle haben oder sich per Schule weiter qualifizieren möchten. Sie bieten unterschiedliche Schulabschlüsse, bereiten auf ein Studium vor, in bestimmten Bereichen sind auch schulische Berufsausbildungen möglich. Darüber informieren die Kollegschulen nächste Woche Samstag beim Infotag, jeweils von 9 bis 13 Uhr an ihren Standorten in der Stadt.





Technik: Cuno-Berufskolle I und II, Viktoriastraße 2

Ernährung, Gesundheit, Erziehung und Soziales: Käthe-Kollwitz-Berufskolleg, Liebigstr. 20-22

Wirtschaft und Verwaltung: Kaufmannschule I, Springmannstr. 7; Kaufmannschule II, Letmather Str 21-23