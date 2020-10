Karte: Neuinfektionen - welche Städte und Kreise sind Hotspots?

Immer mehr Städte und Landkreise zeigen rot: Nordrhein-Westfalen erlebt im Oktober die zweite Welle an Neuinfektionen mit Sars-Cov-2 - dem Coronavirus. Begonnen hatte es mit den Städten Hamm und Remscheid. Hier schossen die Zahlen schon Ende September urplötzlich in die Höhe. Erste einschränkende Maßnahmen waren die Folge.

Diskussionen über Maßnahmen für Hotspots

Das Bundesland verzeichnet mittlerweile stetig weit über 1.500 Neuinfektionen pro Tag. Es ist schon soweit gekommen, dass das ganze Ruhrgebiet als Risikogebiet ausgewiesen wird. Alle Städte haben eine Inzidenz von 50 oder deutlich mehr. Es gibt nur wenige Landkreise und kreisfreie Städte, die die 35er- oder 50er-Marke noch nicht überschritten haben. Auch die Zahl der schweren Verläufe nimmt wieder zu: Diese Zahl hat sich im Oktober binnen zwei Wochen nahezu verdoppelt.

Deshalb hat das Land neue, einschränkende Regeln festgelegt, die teils scharf kritisiert werden: So gibt es nämlich eine Sperrstunde von 23 bis 6 Uhr morgens in Städten und Kreisen mit einer Inzidenz von 50 oder höher. Personen dürfen sich in der Öffentlichkeit mit maximal fünf Personen oder zwei Hausständen treffen. Bei einer Inzidenz ab 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gilt u.a.: Maskenpflicht, wo Abstände nicht eingehalten werden können, Feste mit maximal 25 Personen und eine mögliche Sperrstunde.

Mit dieser Karte könnt ihr euren Landkreis checken

Die Kollegen von ntv.de haben anhand offizieller Daten des Robert-Koch-Instituts eine Deutschlandkarte erstellt, die sich täglich um 0 Uhr aktualisiert und zeigt, wie sich die Zahlen zu den Neuinfektionen in den jeweiligen Landkreisen oder kreisfreien Städten entwickeln. Diese grafische Übersicht stellen wir euch hier zur Verfügung.

Die Farbskala reicht von Grün = 0 Fälle zu Grau = 1 bis 24,9 Fälle. Ab einer Inzidenz von 25 erscheinen Städte und Kreise in Grau-Orange. Ab 35 in Orange. Rot markiert all jene Kreise, die laut RKI-Daten über der Obergrenze von 50 aktuellen Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern liegen.

ntv.de stellt die Lage in den Städten und Kreisen anhand der offiziellen RKI-Daten dar. Aufgrund des Meldeverzugs können hier Abweichungen zu anderen Quellen auftreten. Örtliche Behörden etwa können eine Annäherung oder gar Überschreitung des Limits früher bekannt geben.





Autor: Joachim Schultheis