Navigation

Klarna nimmt bei Börsengang fast 1,4 Milliarden Dollar ein

Veröffentlicht: Mittwoch, 10.09.2025 15:34

Mit Klarna geht ein Unternehmen aus Schweden an die Börse in New York. Die Nachfrage nach den Aktien des Bezahldienstes war hoch.

Klarna geht an die Börse
© Richard Drew/AP/dpa

Debüt in New York

New York (dpa) - Der Bezahldienst Klarna hat bei seinem Börsengang in New York fast 1,4 Milliarden Dollar eingenommen. Mit einem Ausgabekurs von 40 Dollar startet das Unternehmen aus Schweden am Mittwoch mit einer Bewertung von gut 15 Milliarden Dollar auf dem Börsenparkett.

Der Ausgabepreis lag über der angepeilten Spanne von 35 bis 37 Dollar. Nach Informationen des Finanzdienstes Bloomberg war die Nachfrage deutlich höher als das Angebot. Der Erlös von 1,37 Milliarden Dollar (1,17 Mrd Euro) geht größtenteils an frühe Anteilseigner.

Klarna ist vor allem bekannt für das Angebot, Käufe zinsfrei mit Verzögerung bezahlen zu können. In einer Finanzierungsrunde im Jahr 2021 investierte der japanische Konzern Softbank laut Medienberichten -  ausgehend von einer Gesamtbewertung von gut 45 Milliarden Dollar - in das Unternehmen. Ein Jahr später fiel die Bewertung bei einer Geldspritze demnach auf 6,7 Milliarden Dollar.

© dpa-infocom, dpa:250910-930-17986/2

Weitere Meldungen

N26 sieht trotz Bafin-Kritik kein Verbot für Neukunden

Digital Der Mitgründer der Digitalbank N26, Maximilian Tayenthal, erwartet keine Beschränkungen beim Gewinnen von Neukunden – trotz Kritik der Bafin und Medienberichten über einen

Online-Bank N26

Klarna-Investoren wollen mit Börsengang Kasse machen

Digital Klarna wurde erfolgreich mit dem Angebot, Käufe später zu bezahlen oder in Raten abzustottern. Nun steht der Börsengang in den USA an, von dem vor allem die Investoren profitieren.

Klarna

Paypal will nach Milliarden-Panne Händler auszahlen

Digital Eine Panne bei Paypal hatte dazu geführt, dass Banken Lastschriften im Milliardenbereich stoppten.

Online-Bezahldienst PayPal
skyline