Nachhaltige Mobilität: Noch ein langer Weg

Das ist eigentlich auch nicht anders zu erwarten: Dieser Plan wurde im vergangenen Jahr beschlossen. Das Ziel soll 2035 erreicht werden. Und das ist: 50% aller Wege sollen in Hagen zu Fuß, per Rad oder per Bus zurückgelegt werden. Wenn der Umwelt- und der Stadtentwicklungsausschuss heute Zwischenbilanz ziehen, werden die Politiker dort sehen: Ein paar Maßnahmen sind schon fertig.So sollen Ampeln digital je nach Verkehrslage gesteuert werden, um den Verkehrsfluss zu verbessern. Das sei abgeschlossen. Anderes wie ein komplettes Radverkehrskonzept steckt in den Anfängen und wieder anderes wie der Abriss der Altenhagener Brücke oder die Einrichtung von Fahrradspuren entlang des Graf-von-Galen-Ringes sind noch nicht angefangen.

Alles kein großes Problem, denn die Umsetzung steht insgesamt noch am Anfang, aber es muss immer wieder nachgehalten werden, wie weit man ist.