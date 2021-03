Neue Lennebadvariante

Das Lennebad muss saniert werden, und das ganze Paket zur Finanzierung von 5,4 Mio war eigentlich fertig geschnürt. Bis herauskam, dass die Sanierung ganze 2,4 Mio Euro teurer wird. Nun suchen Politik, und Stadtverwaltung nach Lösungen.

Gedacht wurde einen kompletten Neubau, an eine Partnerschaft mit privaten Investoren, an eine Sanierung light, einen Abriss ohne Neubau – und eben an die Traglufthalle über dem Freibad Henkhausen. Bei allen Varianten muss geprüft werden, ob die Landesförderung von 4,8 Mio dann auch noch fließt.

Die Stadtverwaltung favorisiert die Taglufthalle Henkhausen. Das hätte noch den Charme, dass man zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt und den Hohenlimburger Schwimmverein gleich mit seiner Sportstätte absichert. Eine Entscheidung könnte im Rat im April oder im Mai fallen.