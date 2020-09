Phonix: Saisonauftakt

Und das gleich zweimal: morgen Abend um 19:30 Uhr sind die Bayer Giants aus Leverkusen in Haspe die Gegner, am Sonntag spielt Phoenix um 17:30 Uhr in Eilpe gegen die Paderborn Baskets. Das Kartenkontingent für morgen Abend ist bereits erschöpft, auch zum Spiel in Eilpe ist eine online-Buchung erforderlich. Beide Spiele sind unter den derzeit geltenden Hygiene-Regeln nur mit stark reduziertem Publikum möglich.

Unterdessen hat der Krisenstab das Hygienekozept von Phoenix Hagen gelobt; das sei vorbildlich und engagiert. Allerdings bleibt es bei der Einschränkung der Zuschauerzahlen: die Obergrenze von 300 Zuschauern muss eingehalten werden.