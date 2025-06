Rettungsaktion Café Mundial

Dazu werden bis zum 30. Juni mindestens 12 Tausend Euro benötigt. In einem ersten Schritt sollen so in den Sommermonaten dringend notwendige Einnahmen generiert werden. Dann will man Abläufe und Strukturen betriebswirtschaftlich erneuern, um das Café langfristig zu erhalten. Das Crowdfunding läuft über die Plattform "Startnext".

Wichtig hierbei: Die finanziellen Beiträge sind keine steuerlich absetzbare „Spenden“, da das Mundial als wirtschaftlicher Betrieb zählt. Sollte das Crowdfunding-Ziel von 12.000,- EUR nicht erreicht werden, werden alle Beiträge an die Spender zurückerstattet.