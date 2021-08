Der persönliche Kontakt zu Gleichaltrigen hat sich verändert, oder war oft gar nicht möglich. Vielen fällt jetzt der Weg zurück in den Alltag deswegen besonders schwer. Da bietet die städtische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche ihre Hilfe an. Das Angebot richtet sich an Mädchen zwischen 12 und 14 Jahren, die im Zusammenhang mit der Pandemie Ängste entwickelt haben und zum Beispiel mit sozialem sowie emotionalem Rückzug reagieren.









Informationen zu dem Angebot sowie zu der Anmeldung erhalten Interessierte per E-Mail an familienberatung@stadt.hagen.de