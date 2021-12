Stallone ist da

Sylvester Stallone sagte am Mittag vor 80 Journalisten aus ganz Deutschland, es sei ihm eine große Ehre, im Osthaus-Museum ausstellen zu dürfen und seine Bilder an denselben Wänden hängen zu sehen, an denen auch Werke der größten Maler der Welt hängen. Das Osthaus-Museum ist das älteste zeitgenössische Museum der Welt. Am Rande der Pressekonferenz zur Ausstellung nutzen einige Fans die Gelegenheit, ihr Idol zu sehen.

