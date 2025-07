Tod mit 28: Portugals Diogo Jota stirbt bei Autounfall

Cernadilla (dpa) - Die Fußballwelt steht unter Schock: Der portugiesische Nationalspieler Diogo Jota vom FC Liverpool ist bei einem Verkehrsunfall in Spanien ums Leben gekommen. Den Tod des 28-Jährigen bestätigten die Polizei und der portugiesische Fußballverband. Zunächst hatten mehrere Medien übereinstimmend darüber berichtet. Bei dem Unfall kam auch Diogo Jotas 25 Jahre alter Bruder André ums Leben.

Diogo Jota hatte erst vor weniger als zwei Wochen geheiratet. Er ist dreifacher Vater. Die Meisterschaft mit dem FC Liverpool feierte er Ende Mai unter anderem mit einem Familienbild, auf dem er, seine Frau und die drei Kinder mit dem Pokal für den Champion auf dem Platz posieren. Auf einem anderen Bild ist die Familie mit drei Hunden zu sehen.

Verband bittet um Schweigeminute

«Der portugiesische Fußballverband und der gesamte portugiesische Fußball sind zutiefst erschüttert über den Tod von Diogo Jota und seinem Bruder André Silva heute Morgen in Spanien», schrieb der Verband bei X. Er sei nicht nur ein fantastischer Spieler gewesen, «sondern auch ein außergewöhnlicher Mensch, der von all seinen Mit- und Gegenspielern respektiert wurde, der eine ansteckende Freude ausstrahlte und ein Bezugspunkt in seiner Gemeinschaft war.»

Der Verband bat die UEFA bereits, bei der Europameisterschaft der Frauen vor dem Spiel der Portugiesinnen gegen Spanien heute Abend, eine Schweigeminute einzulegen.

Diogo Jota spielte im Juni noch gegen Deutschland

Diogo Jota spielte seit September 2020 für Liverpool. Vor der Meisterschaft in der vergangenen Saison gewann er mit den Reds bereits 2022 den FA Cup und 2022 sowie 2024 den Ligapokal.

«Der Liverpool Football Club ist erschüttert über den tragischen Tod von Diogo Jota», teilte der Club mit. Liverpool bat darum, «die Privatsphäre der Familie, Freunde, Teamkollegen und Vereinsmitarbeiter von Diogo und André zu respektieren, während sie versuchen, mit diesem unvorstellbaren Verlust umzugehen. Wir werden ihnen weiterhin unsere volle Unterstützung zukommen lassen.»

Für Portugal absolvierte der Angreifer 49 Länderspiele. Er erzielte 14 Tore. Diogo Jota war unter anderem bei der EM im vergangenen Jahr in Deutschland dabei. Zuletzt gewann er mit seinem Heimatland die Nations League. Auch beim 2:1-Sieg gegen die von Julian Nagelsmann trainierte DFB-Elf im Halbfinale kam der Offensivspieler zum Einsatz.

Auto stand in Flammen

Medienberichten aus Spanien und Portugal zufolge verunglückte Diogo Jota mit seinem Bruder am frühen Morgen. Der Unfall soll sich auf der Autobahn 52 in Höhe der Gemeinde Cernadilla ereignet haben.

Die zuständige Einsatzzentrale soll demnach mehrere Anrufe erhalten haben, in denen sie auf den Unfall aufmerksam gemacht wurde. Laut der britischen BBC verunglückten die beiden in einem Sportwagen bei einem Überholmanöver.

Das Auto soll demzufolge von der Straße abgekommen und in Flammen aufgegangen sein. Die Rettungskräfte hätten am Unfallort nur noch den Tod der beiden jungen Männer bestätigen können.

Laut «Zamora24horas» sollen beide Männer bis zur Unkenntlichkeit verbrannt gewesen und die sterblichen Überreste in ein forensisches Institut gebracht worden sein. Diogo Jotas Bruder spielte in der zweiten portugiesischen Liga für den FC Penafiel.

Fußball-Legende Pepe drückt Beileid aus

«Der portugiesische Fußballverband spricht der Familie und den Freunden von Diogo und André Silva sowie dem Liverpool FC und dem FC Penafiel, den Vereinen, bei denen die Spieler spielten, sein tiefstes Beileid aus», hieß es vom Verband.

Portugals Fußball-Legende Pepe schrieb bei Instagram: «Mit großer Traurigkeit habe ich die Nachricht vom Tod von Diogo Jota und seinem Bruder André erhalten. Ein zu früher, schmerzlicher Verlust, der uns alle ärmer macht - als Kollegen, als Freunde und als Fußballliebhaber.» Der 42-Jährige sprach der Familie und den Freunden Diogo Jotas sein «aufrichtiges Beileid» aus.

Nationalteam-Kollege Ruben Neves schrieb: «Sie sagen, wir verlieren Menschen nur, wenn wir sie vergessen. Ich werde dich nie vergessen!»