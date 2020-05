Übersicht: Neuinfektionen - 7 Tage pro 100.000 Einwohner für alle Landkreise und kreisfreie Städte

Lockerungen in NRW und fast allen Bundesländern haben in Landkreisen und kreisfreien Städten solange Bestand, bis eine Obergrenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen überschritten wird. Sobald es in einzelnen Städten oder Landkreisen zu neuen lokalen Ausbrüchen kommt, sollen die Landesregierungen vor Ort sofort neuerliche Beschränkungen verhängen und damit auf die Notbremse treten.

In Nordrhein-Westfalen ist ein Landkreis zurzeit schwer betroffen. Coesfeld hat aufgrund eines Coronavirus-Ausbruch beim Fleischvermarkter Westfleisch deutlich mehr als die maximale Obergrenze. Es sind (Stand: 14. Mai, 0 Uhr) 104,1 Coronavirus-Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen registriert worden. Seitdem gibt es in diesem Kreis spezielle Corona-Auflagen und -Maßnahmen. Solange, bis die Zahl wieder unter 50 ist.

Mit dieser Karte könnt ihr euren Landkreis checken

Die Kollegen von ntv.de haben anhand offizieller Daten des Robert-Koch-Instituts eine Deutschlandkarte erstellt, die sich täglich um 0 Uhr aktualisiert und zeigt, wie sich die Zahlen zu den Neuinfektionen in den jeweiligen Landkreisen oder kreisfreien Städten entwickeln. Diese grafische Übersicht stellen wir euch hier zur Verfügung.

Die Farbskala reicht von Grün = 0 Fälle zu Grau = 1 bis 24,9 Fälle. Ab einer Inzidenz von 25 erscheinen Städte und Kreise in Grau-Orange. Ab 35 in Orange. Rot markiert all jene Kreise, die laut RKI-Daten über der Obergrenze von 50 aktuellen Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern liegen.

ntv.de stellt die Lage in den Städten und Kreisen anhand der offiziellen RKI-Daten dar. Aufgrund des Meldeverzugs können hier Abweichungen zu anderen Quellen auftreten. Örtliche Behörden etwa können eine etwaige Annäherung oder gar Überschreitung des Limits früher bekannt geben.





Autor: Joachim Schultheis