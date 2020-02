Vermisst: Anna-Maria, 16

Am Mittwoch Abend verließ Anna-Maria ihre Jugendeinrichtung in Hohenlimburg ohne weitere Angaben. Sie hatte diverse persönliche Gegenstände mit und ist seitdem nicht gesehen worden. Die Polizei schließt nicht aus, dass die 16-Jährige sich in einer misslichen Lage befindet. Anna Maria ist etwa 1,60 m groß, hat eine normale Statur und kurze dunkle Haare. Insgesamt wirkt sie burschikos. Hinweise nimmt die Polizei unter 986-2066 entgegen. Auf unserer Homepage ist ein Foto von ihr zu sehen.