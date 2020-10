VRR fördert Fahrradparkplatz am Bahnhof

In Hagen geht es um die "Bike & Ride"-Anlage am Hauptbahnhof. 88 Fahrräder soll man hier sicher unterstellen könne, wenn die Fahrt dann mit dem Zug oder dem Bus weiter geht. Die Förderzusage des Verkehrsverbundes betrifft zunächst die Projektidee. In einem nächsten Schritt muss die Stadt den Plan für das Fahrradparkhaus fertig machen und sie muss Baurecht schaffen. Dann kann sie einen Finanzierungsantrag stellen.

Insgesamt fördert der VRR die Infrastruktur für den Nahverkehr mit 86 Mio Euro.