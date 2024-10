Was auf der Verkehrsministerkonferenz besprochen wird

Es passierte am frühen Morgen des 11. September: In Dresden stürzte die Carolabrücke ein. Eine wichtige Brücke, die die Stadtteile verband. Dieser Einsturz ist eines von vielen Warnsignalen: Brücken und Straßen sind in Deutschland marode. Darüber, wie vernünftige Lösungen gefunden werden können, beraten die Verkehrsminister von Bund und Ländern in Duisburg (9. und 10. Oktober). Sie kommen in NRW zu ihrer Verkehrsministerkonferenz zusammen, NRW hat zurzeit den Vorsitz dieser Konferenz. Worum es geht, tragen wir kompakt zusammen.

Verkehrsministerkonferenz: Was wollen die Minister erreichen?

Klar ist: Die Bundesländer machen Druck auf die Bundesregierung und Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). Sie fordern, dass so schnell wie möglich ein milliardenschwerer Infrastrukturfonds aufgelegt wird. Wissing hatte dazu ein Konzept versprochen - noch ist es nicht da. NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Bündnis 90/Die Grünen) erklärt im Vorfeld, dass es "kein Weiter so" geben könne. "Um weitere Schäden zu vermeiden, brauchen wir einen Strategiewechsel bei der Sanierung unserer Verkehrsinfrastruktur." Wenn nicht jetzt massiv, längerfristig und planbar investiert werde, drohten weitere Verschlechterungen auf Kosten der nächsten Generation und des Standorts Deutschland. "Deshalb brauchen wir einen Infrastrukturfonds, und zwar noch vor der Bundestagswahl."

Verkehrsministerkonferenz: Wie kommen die Milliarden für den Fonds zusammen?

Zur Finanzierung vor allem der Schieneninfrastruktur sollten laut Beschlussvorlage, die der dpa vorliegt, verstärkt auch Mittel aus der CO2-Bepreisung im Verkehr eingesetzt werden. Jeder, der CO2 produziert - egal ob Energieunternehmen, Industrie und auch Autofahrer - zahlen einen gewissen Preis pro Tonne CO2.

Empfohlen wird ebenfalls die Prüfung, ob und wie privates Kapital zur Finanzierung des Fonds aktiviert werden kann. Aus Sicht der Verkehrsministerkonferenz müsse es das gemeinsame Ziel sein, den politischen Entscheidungsträgern in der kommenden Legislaturperiode "ein ausgewogenes und zukunftsfestes Fondsmodell zur Beschlussfassung vorlegen zu können", heißt es in der Vorlage.

Autoren: Joachim Schultheis & José Narciandi (mit dpa)