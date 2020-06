Wie baut man Hubschrauber?

{RTON:"Blind Date mit deiner Zukunft" nennt die Kammer das, in das man an insgesamt vier Terminen in Hagen in einer "summer school" hinein schnuppern kann. Die Angebote sind: einen Handyliegestuhl bauen, einen tragbaren Lautsprecher, einen Hubschrauber oder Strandbuggys.

Dahinter stecken dann technische Sachen wie 3-D-Druck, Metallverarbeitung und Elektrotechnik. Die Kammer macht diese Schnuppervormittage drei Tage lang an vier Terminen. Die summerschool ist an den Tagen jeweils von 9-14 Uhr. Wer teilnimmt, bekommt außerdem noch ein Bewerbungstraining. Ansprechpartner und Termine sind auf unserer Homepage zu finden.

SummerSchool 2020 Infos und Anmeldung

sihk-akademie.de/summerschool

summerschool@sihk-akademie.de

Termine:

Hagen: 29.6.-1.7., 6.7.-8.7., 20.7.-22.7., 3.8.-5.8., jeweils 9-14 Uhr

Hemer: 30.6.-2.7., 7.7.-9.7., 14.7.-16.7., 3.8.-5.8., jeweils 9-14 Uhr

Lüdenscheid: 30.6.-2.7., 7.7.-9.7., 14.7.-16.7., 21.7.-23.7., 28.7.-30.7., jeweils 9-14 Uhr