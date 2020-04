Wikingerpier wieder am Hengsteyseeufer

Der Wikingerpier geht in die neue Saison; gleich mit Corona - aber auf dem öffentlichen Steg kann man beim Spaziergang am Seeufer genauso gut den gebotenen Abstand halten, wie auf dem Weg rund um den Hengsteysee. Er ist einfach dafür gedacht, das man sich eine Zeit lang nah am Wasser aufhalten kann. Das Hasper Wanderreiseunternehmen Wikinger hatte den Steg gesponsert. Im vergangenen Herbst wurde er plangemäß ins Winterlager gebracht, seit Ende letzter Woche ist er wieder an seinem Platz.