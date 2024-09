10 Jahre COPD-Selbsthilfe

Kaum jemand weiß, daß zum Beispiel Roland Kaiser wegen einer COPD-Erkrankung eine Lungentransplantation bekommen hat oder daß auch Nino de Angelo an COPD leidet. Die Selbsthilfegruppe will die Erkrankung bekannter machen und Betroffene im Umgang damit unterstützen. Das Vortragsprogramm am 10. Gründungstag findet zwischen 15 und 19 Uhr im Rathaus statt. Die Selbsthilfegruppe trifft sich jeden ersten Mittwoch im Monat in der Bahnhofstraße 41. Aufgrund der begrenzten Platzkapazität sollte man sich aber vorher anmelden. Den Kontakt gibts hier: Dennis Friedel Heiermann, 0157 37584291, nanday@t-online.de