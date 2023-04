10 Jahre Fair Trade Town

Der Rat der Stadt hat sich außerdem zu den Zielen der fairen Metropole Ruhr bekannt. Eine Steuerungsgruppe kümmert sich regelmäßig darum, die Idee des fairen Handels weiter zu verbreiten. Vor zehn Jahren - im September 2013 - nahm der damalige Oberbürgermeister Jörg Dehm die Urkunde von der Organisation Fair Trade im Freilichtmuseum entgegen. Im September 2023 bekommt unsere Stadt nun die Re-Zertifizierungsurkunde überreicht. Am 11.9. soll es dazu eine Veranstaltung im Rathaus an der Volme geben - vor allem für diejenigen, die den fairen Handel in Hagen leben.