100 Jahre Hagenring

Möglich wurde die Austellung durch private und professionelle Leihgaben und durch den Hagener Heimatbund. Ein Teil der Arbeiten stammt von Gründungsmitgliedern wie Reinhard Hilker oder Karel Niestrath. Das Spektrum reicht von Aquarellen über Grafiken und Zeichnungen bis hin zu Plastiken aus Holz oder Bronze. Im Jubiläumsjahr 2024 sind unter anderem noch eine Schau mit Fotos von Andy Spyra und eine Ausstellung im Osthaus-Museum geplant. Die Gedächtnisausstellung ist noch bis zum 18. Februar in der Galerie in der Wippermann-Passage in Eilpe zu sehen.

Öffnungszeiten:

Donnerstag und Freitag 17 bis 19 Uhr, Sonntag 11 bis 13 Uhr