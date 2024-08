100 Jahre Rot Weiß

Der Tennisclub Rot Weiß Hagen hat am Samstag sein 100jähriges Vereinsjubiläum gefeiert. Viele aktuelle und ehemalige Spielerinnen und Spieler sowie weitere Gäste feierten in der Bredelle bei bestem Wetter ein fröhliches Fest. Bei dem wurden Erinnerungen an sportliche Erfolge und Geschichten aus dem Vereinsleben aufgefrischt . Auch einige der prominenten Spieler aus Bundesligazeiten waren der Einladung gefolgt und schwangen noch einmal das Racket. Radio Hagen-Moderator Robin Hiermer führte mit seinem Kollegen Peter Neuhaus durch den Nachmittag und der 1. Vorsitzende Dr. Arnold Hodes freut sich über die guten Perspektiven des Vereins.