1.000 Euro für die Suppenküche

Normalerweise bekommen Bedürftige in der Suppenküche täglich eine warme Mahlzeit. In Zeiten von Corona gibt es nur an zwei Tagen eine Kaltverpflegung. Die Deutsche Post spendet 1.000 Euro, die in die Schutzmaßnahmen fließen sollen. Mit dem Geld sollen zum Beispiel Plexiglas-Trennwände oder recyclebares Einmalgeschirr gekauft werden. Die Deutsche Post stellt außerdem Techniker, die bei der Montage helfen werden.