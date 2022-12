1000 Euro verloren...und zurückbekommen

Die Filialleiterin eines Lebensmitteldiscounters meldet sich bei der Polizei. Sie sagt, dass ein Mitarbeiter an der Kasse eine Tasche gefunden hat, die offenbar ein Kunde liegengelassen hat. In der Tasche: ein Portemonnaie...darin: rund 1000 Euro Bargeld. Außerdem ein Ausweis - damit ist es einfach, den Eigentümer ausfindig zu machen. An der Wohnanschrift kann der 30-jährige Familienvater selbst nicht angetroffen werden. Das Geld wird seiner sehr glücklichen Ehefrau übergeben, die von dem Verlust noch gar nichts weiß. Das Geld hatten sie sich selbst bei einem Verwandten geliehen und wollten es gerade zurückzahlen.