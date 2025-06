1000 junge Hagener ohne Job

In Hagen fehlen 200 Ausbildungsstellen. Außerdem verlassen viele Jugendliche die Schule ohne Abschluß und haben es dann noch schwerer, eine Lehrstelle zu bekommen. Wie also kann man der Jugendarbeitslosigkeit in unserer Stadt begegnen? Mit dieser Frage hat sich gestern (Mittwoch) Abend die Hagener SPD beschäftigt. Fachlichen Input gab es dazu von einem Gewerkschaftssekretär der IG Metall, der Chefin Chefin der Arbeitsagentur und einer Expertin der Agentur Mark. Maßnahmen wie "kein Abschluß ohne Anschluß", bei denen sich unterschiedliche Organisationen in Hagen gemeinsam um die Förderung der jungen Menschen kümmern, zeigen zwar Erfolge. So gehen inzwischen 25 Prozent der Realschüler in eine duale Ausbildung, zu Beginn des Projekts waren es unter zehn Prozent. Dennoch sei das zu wenig, sagen die Expertinnen. Um die wichtige Arbeit weiter leisten zu können, dürften auf keinen Fall Gelder und Laufzeiten für Projekte gekürzt werden, sagt Michaela Trzecinski:

