12-Jähriger ist bei seiner Oma

Als der Vater kurz in ein Geldinstitut geht, bleibt der Junge am Parkplatz. Und ist weg, als der Vater zurückkommt. Die Polizei setzt unter anderem einen Mantrailerhund ein. Der kann die Spur bis zur Bushaltestelle Mühlenbergstraße nachverfolgen. Von hier aus gehen verschiedene Buslinien in Richtung Boele und Obernahmer. Die Spur verliert sich. Am Abend dann Entwarnung: der Junge aus Letmathe meldet sich. Wohlbehalten. Von der Wohnung seiner Oma aus.