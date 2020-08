1/2 Mio für den Bahnhof

Der Bund unterstützt die Aktion mit seinem Konjunkturpaket. Das heißt: Von den Arbeiten am Bahnhof sollen kleine und mittlere Handwerksbetriebe profitieren. 550 000 Euro darf das in Hagen kosten. Mit dem Geld wird in Aufenthaltsqualität investiert und in Energieeffizienz. Das heißt es geht zum Beispiel um den Austausch von Wand- und Bodenbelägen oder um die Beseitigung von Graffitti, aber auch um die Umrüstung auf LED-Beleuchtung oder den Austausch von Heizungsanlagen.