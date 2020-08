13 Neuerkrankungen

In Hagen gab es 43 neue Fälle innerhalb einer Woche. Die Obergrenze für diesen Zeitraum liegt in unserer Stadt bei 94. Wird dieser Wert überschritten, kann es zu erneuten Verschärfungen der Corona-Maßnahmen kommen. Aktuell gibt es 72 bekannte Corona-Fälle in Hagen.





Alle Infos zur aktuellen Lage findet ihr hier: www.hagen.de/corona