1369 Kilometer durch GB

Dieser Lauf ist nur Eingeweihten überhaupt bekannt, und das ist vielleicht auch gut so, denn den meisten Läufern dürften schon beim Blick auf die Gesamtstrecke die Beine wegsacken: Er nennt sich "JoGLE". In Tagesetappen von etwa 80 Kilometern laufen die Teilnehmer 1369 Kilometer von John O' Groats nach Landsend in Südengland.





Rewig ist der einzige Deutsche im sehr kleinen Teilnehmerfeld: Ansonsten sind noch 5 Briten und ein Chinese dabei. Ob alle sieben Teilnehmer wie geplant nach 17 Tagen im Ziel ankommen, ist ungewiss - in der Vergangenheit war es meist so, dass nur ein bis zwei Läufer den Zieleinlauf geschafft haben.

Rewig ist langstreckenerprobt, nennt diesen Lauf aber selbst "wahnwitzig". Der Hagener ist im letzten Jahr zum Beispiel Vizeweltmeister bei der 6-Tage-WM im italienischen Policoro geworden.





Links:

Homepage: https://www.ultrarunningltd.co.uk/race/jogle/

Livetracking: https://gpslive.co.uk/live-map