14-jähriger sticht mit dem Messer zu

Die Gruppe um das 18-jährige Opfer aus Lüdenscheid war am Mittwochabend gegen 20 Uhr auf der Boeler Straße in Richtung Feithstraße unterwegs. In Höhe der Bushaltestelle Ginsterheide traf die Gruppe auf den späteren Täter und eine weitere Person. Aus einem Streit heraus stach der 14-jährige dann zu und flüchtetet zunächst. Die Polizei konnte ihn später in seinem häuslichen Umfeld vorläufig festnehmen.

Der genaue Ablauf der Auseinandersetzung wird derzeit ermittelt. Auch ob sich die Beteiligten untereinander kannten, ist noch nicht klar.