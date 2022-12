14 Kilo Kokain in Bananenkarton

Mitarbeiter einer Hilfsorganisation in Attendorn haben am Dienstag mehrere Pakete Kokain in einem Bananenkarton gefunden. Das Obst hatte zuvor eine Supermarktkette als Spende dort abgegeben. Unter einer Schicht Bananen lagen mehrere Päckchen mit weißem Pulver. Daraufhin alarmierten die Mitarbeiter der Organisation die Polizei. Die stellte fest, dass es sich dabei um Kokain handelt - rund 14 Kilogramm mit einem Marktwert von einer halben Million Euro.

Die Polizei geht davon aus, dass die Lieferung an den falschen Empfänger geliefert wurde, die Dienststelle zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität in Hagen ermittelt.