16 Hinweise auf Norman Franz

Auf der Website von Europol steht Norman Franz in der Liste von "Europes most wanted" - Europas meistgesuchten Verbrechern. 1995 hatte Franz in Dortmund-Syburg eine Handgranate in ein Auto geworfen, zwei Menschen starben dabei. Damals war er rechtskräftig verurteilt worden. 1997 dann gelang ihm die Flucht aus der JVA Hagen. Noch im gleichen Jahr soll er bei Raubüberfällen in Weimar und Halle drei Geldboten erschossen haben. Ein Jahr später wurde er in Portugal gefaßt, brach aber auch dort wieder aus dem Gefängnis aus und ist seitdem auf der Flucht. Für konkrete Hinweise zur Ergreifung von Norman Franz sind inzwischen 25 000 Euro Belohnung bereit gestellt worden. Über die Qualität der neuesten Hinweise und deren Herkunft sagen die Fahnder des Landeskriminalamtes noch nichts - sie seien alle noch in der Bewertung.