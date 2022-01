16-Jährige Jamila vermisst

Aufgrund ihres jugendlichen Alters und der aktuellen Lebensumstände geht die Polizei von einer Gefährdung der 16-Jährigen aus. Sie soll sich hauptsächlich in der näheren Umgebung aufhalten, aber auch angrenzende Städte und Gemeinden aufsuchen. Es kann auch sein, dass sie per Zug in weiter entfernte Städte fährt.





Das Mädchen hat braune, wellige Haare, blauen Augen und eine korpulente Statur. Sie trägt oft eine schwarze Lederjacke und eine schwarze Mütze.

Hinweise bitte an die Polizei unter 02331 / 986 2066