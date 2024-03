165 Weltmarktführer bei uns

In unserer Gegend gibt es 165 Firmen, die in ihren teils hochspezialisierten Bereichen zu den Weltmarktführern gehören, acht davon sitzen alleine in Hagen. In diesem Jahr sind 19 Firmen neu in den Club der Spitzenfirmen aufgenommen worden - das war auch der Anlass für den Besuch Neubaurs bei der Industrie- und Handelskammer.

Gleichwohl gibt es eine Sorgenliste der Unternehmen. Dazu gehören eine stetig wachsende Bürokratie, die Verkehrsinfrastruktur speziell bei uns, sich schnell ändernde Rahmenbedingungen, zunehmende Regulationen durch die EU. Und gerade Unternehmen, die viel Energie für ihre Produktion brauchen, fordern bezahlbare Energie.

Die Weltmarktführer der Region sind auf einer Internetseite versammelt: www.weltmarktführer-sw.de