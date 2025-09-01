175 Jahre Sinn
Veröffentlicht: Montag, 01.09.2025 08:30
Das Modehaus Sinn mit Sitz in Hagen wird 175 Jahre alt - und bereitet seinen Geburtstag vor. Von den Anfangsjahren bis jetzt hat Sinn eine wechselvolle Geschichte.
© Quelle: Sinn
Sinn wurde 1850 von den Brüdern Johann und Friedrich Sinn gegründet; sie wechselten vom fahrenden Handel zum festen Handel mit Kurzwaren, Wäsche und sonstigen Textilien zum stationären Handel.
1905 eröffnete Sinn in der Mittelstraße. 2012 wurde der Mietvertrag am Standort nicht verlängert, und 2016 ging Sinn in die Volmegalerie.
Das Unternehmen überstand vier Insolvenzen und mehrere Besitzerwechsel.
Seit 2017 ist Dr. Isabella Goebel Alleininhaberin. Hier ist unser Radiobeitrag zum Sinn-Geburtstag: