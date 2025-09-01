175 Jahre Sinn

Sinn wurde 1850 von den Brüdern Johann und Friedrich Sinn gegründet; sie wechselten vom fahrenden Handel zum festen Handel mit Kurzwaren, Wäsche und sonstigen Textilien zum stationären Handel.

1905 eröffnete Sinn in der Mittelstraße. 2012 wurde der Mietvertrag am Standort nicht verlängert, und 2016 ging Sinn in die Volmegalerie.

Das Unternehmen überstand vier Insolvenzen und mehrere Besitzerwechsel.

Seit 2017 ist Dr. Isabella Goebel Alleininhaberin. Hier ist unser Radiobeitrag zum Sinn-Geburtstag:



