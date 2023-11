20 Einsätze wegen Sturmböen

Ausläufer des Orkantiefs, das gerade in Frankreich wütet, sorgen auch bei uns für Probleme. Am Cafe Halle in Haspe hat es eine Zeltkonstruktion erwischt, die von den Sturmböen gebeutelt worden ist. Ansonsten gebe es Schäden über die Stadt verteilt, sagt die Feuerwehr: Neben Haspe ist die Feuerwehr auch in Dahl und in Hohenlimburg im Einsatz.





Der Sturm zieht ostwärts, gegen Nachmittag sollen die Böen sich bei uns abschwächen.