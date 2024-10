20 Jahre Bauern - Kreativmarkt in Dahl

Der Bauernmarkt Dahl feiert am Samstag 20-jähriges Jubiläum. Deshalb dürfen sich Besucher auf einige Highlights freuen. Der traditionelle Herbstbauernmarkt startet um 10 Uhr in der Bürgerhalle. An 30 verschiedenen Ständen gibt es heimische Produkte und handgefertigte Deko unter dem Motto „Aus der Region für die Region“.

Von frischem Fleisch, Wurst über Käse, Milchprodukten, Kartoffeln, bis hin zu saisonalen Köstlichkeiten wie Bärlauch und Äpfeln ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auch Feinschmecker kommen auf ihre Kosten mit einer Auswahl an hausgemachten Marmeladen, Likören, Essigen und Ölen sowie natürlichem Honig aus der Region. Der Bauernmarkt geht bis 18 Uhr.