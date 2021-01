2000 Hagener geimpft

Das Impfen selbst klappe gut, allerdings sei das Drumherum ein Zeitfresser. So müssen Berichte an das RKI geschrieben werden und bei dementen Bewohnern in Pflegeheimen muss man immer erst die Erlaubnis der Betreuer haben.

Kinzius sagt „Der Impfstoff ist eine geniale Entwicklung. Er wird besser vertragen als erwartet. Wir hatten mehr Kopfschmerzen und Fieber erwartet.“ Laut Plan soll das Impfzentrum Stadthalle Mitte des Monats in Betrieb genommen werden. „Im Moment sieht es ganz gut aus“, sagt Kinzius.

Außerdem soll am Mittwoch ein weiterer Impfstoff zugelassen werden, und ein dritter ist auf dem Weg zur Zulassung.