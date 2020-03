2100 Kurzarbeits-Anzeigen

Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2009, also während der Finanzkrise, hatten 1300 Betriebe im Agenturbezirk Kurzarbeit angezeigt. Diese Marke wurde jetzt schon nach wenigen Tagen überschritten. Allerdings liegt noch eine gewisse Unschärfe in den Hochrechnungen, denn die Anzeigen gehen auf den verschiedensten Kanälen bei der Arbeitsagentur ein. Es kann durchaus sein, daß es auch Dopplungen gibt. Aber egal, wie hoch der Bedarf ist: Kurzarbeitergeld ist eine Pflichtleistung. Wer den Anspruch hat, bekommt in jedem Fall auch die Leistung.