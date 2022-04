221 mal Ausbildungsplätze

Nach zwei Jahren Coronapause gibt es wieder eine Präsenzveranstaltung, bei der junge Leute auf Ausbildungssuche mit Arbeitgebern ins Gespräch kommen können. Am fünften Mai ist das, und zwar von 11:00 bis 17:00 Uhr in der Akademie der Handelskammer.





Die Unternehmen, die dort vertreten sind, bieten Berufe im Handwerk, im Handel oder in der Industrie an. Das Angebot richtet sich an Jugendliche, die ihren Schulabschluss in der Tasche haben. Die können ihre Bewerbungsunterlagen direkt mitbringen. Eine Liste der angebotenen Berufe gibt es über einen Link auf unserer Homepage.





Veranstaltungsort: Akademie der Handelskammer, Eugen-Richter 37 Straße 110, Link zu den Berufen: www.sihk.de/speeddating