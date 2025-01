25 Busschule der Hagener Straßenbahn

Das kostenlose Angebot richtet sich vor allem an die vierten Klassen von Grund- und Förderschulen, also an die Jungen und Mädchen, die demnächst ein weiterführende Schule besuchen und dann oftmals den Bus nutzen. In der Busschule lernen die Kinder ganz spielerisch alles zum Thema Busfahrt.

Highlights der dreistündigen Veranstaltung sind dann ein Besuch in der Werkstatt und eine Fahrt mit dem Bus durch die Waschhalle.

Das Angebot kommt so gut an, das meist schon im Dezember die Busschule für das ganze nächste Schuljahr ausgebucht ist.