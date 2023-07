25 Jahre Springefest

3 Tage voller Programm

Vom 11. bis 13. August präsentiert sich Hagen auf dem In 2 Wochen ist wieder Springefest in der Stadt. Anlässlich des 25. Geburtstags erwartet die Hagener neben viel Musik und vielfältigem Essensangebot eine ganz besondere Überraschung...





Zahlreiche Köstlichkeiten

Für Versorgung ist gesorgt. Neun Gastronome bescheren die Hagener mit gutem Essen. Neben dem Hopfen und Salz und dem Café & Bar Celona sind in diesem Jahr auch drei neue Gastronomen am Start. Das Tex-Mex Hoheleye, Pizzeria Speedy Mangiare und Draut Foods.

Sonntag ist Familientag

Der Sonntag gehört der Familie. Dafür bietet das Springefest bis in den Nachmittag ein lustiges und buntes Programm an. An der "Springebeach" kann man es sich dann neben Sandburgen und erfrischenden Getränken gemütlich machen und so ins Urlaubsfeeling zurück kommen.