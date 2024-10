25 Jahre "Wer Wird Millionär?": Alle Millionenfragen im Überblick

(dpa) - 25 Jahre "Wer wird Millionär?" sind an Günther Jauchs Moderatoren-Stuhl nicht spurlos vorübergegangen. Bei genauerem Hinsehen macht der Sitz einen ziemlich ramponierten Eindruck, so sind auf der Rückenlehne deutliche Spuren eines abgerissenen Klebebands zu erkennen. "Ich habe irgendwann gesehen, dass hier alles aufgerissen war, und dann habe ich verzweifelt versucht, das zu kleben", erzählt der 68 Jahre alte Entertainer der dpa. Andere müssten in einer solchen Situation wohl befürchten, dass an ihrem Stuhl gesägt wird - aber "WWM" ohne Jauch, nein, das wäre kaum vorstellbar. Am 17. Oktober feiert RTL den TV-Dauerbrenner mit einer großen Jubiläumsshow.

Wer wird Millionär: Der Anfang war wenig vielversprechend

Es klingt wie ein Mythos, aber anfangs waren tatsächlich nicht mehr als vier Sendungen geplant. Die erste Folge war von der Quote her betrachtet schlecht. "Die zweite war ganz schlecht", erinnert sich Jauch. "Die dritte wieder sehr mäßig und die vierte richtig gut. Und daraufhin gab’s dann eben die Überlegung: Machen wir halt nochmal vier." Daraus wurden bis heute mehr als 1600 Ausgaben. Zeitweise lief die Sendung dreimal pro Woche - freitags, samstags und montags - und hatte einen Zuschauerschnitt von knapp zehn Millionen. Die beste Sendung lockte 14,2 Millionen Menschen vor den Bildschirm. Solche Einschaltquoten sind Geschichte, doch "WWM" läuft mit bis zu fünf Millionen Zuschauern immer noch sehr passabel. Zudem spricht die Sendung alle Altersklassen an. Da überrascht es, dass Jauch bis heute keinen schriftlichen Vertrag hat - und seit 23 Jahren auch keine Gehaltserhöhung mehr einstreichen konnte. Klagen von seiner Seite sind deswegen aber nicht zu hören: "Das Honorar ist mehr als auskömmlich."

Barbara Schöneberger gewann 2011 als eine von drei Prominenten bislang ebenfalls die Million bei Günther Jauchs "Wer wird Millionär?" © picture alliance/dpa - Henning Kaiser Barbara Schöneberger gewann 2011 als eine von drei Prominenten bislang ebenfalls die Million bei Günther Jauchs "Wer wird Millionär?" © picture alliance/dpa - Henning Kaiser

Wer wird Millionär: Was ist das Besondere an der Sendung?

Was ist nun das Besondere an der Sendung? Groß planbar ist sie nicht. "Ich bekomme vorher nur eine kleine Karte, da steht drauf: Wie heißen die Leute? Wie alt sind sie? Wo kommen sie her? Wo sind sie mal zur Schule gegangen? Wann haben sie geheiratet? Wer sind ihre drei Telefonjoker? Fertig. Mehr steht da im Grunde nicht drauf." Alles andere muss sich aus der Situation ergeben. Und damit nähert man sich auch schon dem eigentlichen Erfolgsgeheimnis der Sendung. Ein Grund ist sicherlich, dass die Zuschauer zu Hause mitraten und so ihr Wissen testen können. Aber das allein hätte "WWM" kaum durch ein Vierteljahrhundert getragen. Nein, das eigentlich Spannende ist, dass man immer wieder neue interessante Leute kennenlernt. Es sind die Kandidaten, die den Erfolg der Sendung ausmachen - gekoppelt an Jauchs Fähigkeit, sie vor laufender Kamera zum Reden zu bringen.

Wer wird Millionär: Alle Millionen-Gewinner

Eckhard Freise (2. Dezember 2000)

Marlene Grabherr (20. Mai 2001)

Gerhard Krammer (18. Oktober 2002)

Maria Wienströer (29. März 2004)

Stefan Lang (9. Oktober 2006)

Timur Hahn (8. Januar 2007)

Ralf Schnoor (26. November 2010)

Sebastian Langrock (11. März 2013)

Thorsten Fischer (17. Oktober 2014 - hatte aufgrund einer Spezialfolge nur elf Fragen zu beantworten)

Nadja Sidikjar (13. November 2015 - gewann aufgrund einer Spezialfolge über 1,5 Millionen Euro)

Leon Windscheid (7. Dezember 2015)

Jan Stroh (2. September 2019 - beantwortete aufgrund einer Spezialfolge Fragen aus alten "WWM"-Shows)

Ronald Tenholte (24. März 2020)

Psychologe und Podcaster Leon Windscheid gewann 2015 die Million bei Jauch. Danach startete seine Karriere erst so richtig durch. © picture alliance/dpa Psychologe und Podcaster Leon Windscheid gewann 2015 die Million bei Jauch. Danach startete seine Karriere erst so richtig durch. © picture alliance/dpa

