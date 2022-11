250 beim 3-Türmelauf

Drei Türme müssen auf dem Weg zum Ziel abgehakt werden: Der Kaiser-Friedrichturm, der Bismarck- und der Eugen-Richterturm. Dann ist nach rund 10 Kilometern das Ziel in Reichweite. Der Parcours gilt unter Läufern als knackig; das liegt an den 300 Höhenmetern, die dabei bewältigt werden müssen - und die fast ausschließlich auf dem letzten Teil der Strecke in konzentrierter Form auftauchen.

Der TV Hasperbach hat mit den 250 Sportlern rund 100 mehr als beim Debut im vergangenen Jahr - schon den anhaltenden Zuspruch der regionalen Sportler kann der TV Hasperbach als Erfolg verbuchen.





Start ist am Sonntag um 10:00 Uhr in der Nähe des Kaiser-Friedrichturms.