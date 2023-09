27. Hagener Berufsschultag

Am kommenden Mittwoch (20.09.23) startet der Hagener Berufsschultag in die 27. Runde. Unter dem Motto ,,Berufskolleg ist mehr als Schule" findet der Berufsschultag dieses Jahr in den Räumen des Cuno Berufskollegs an der Viktoriastraße statt. Dort gibt es dann vielseitige Informationen zur Berufsorientierung. Das breite Angebot umfasst über 120 Berufe, die auch von Auszubildenden aus erster Hand vorgestellt werden.