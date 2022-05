270 000 für Klimaschutz

Das Geld stammt aus einem Sondertopf. Es ist gedacht für Klimaschutzprojekte, die wegen Corona ausgefallen sind, oder sich deswegen verzögert haben. Hagen will das Geld etwa investieren in bessere Radwege oder eine Mobilstation am Hauptbahnhof. 45 000 Euro können an Privatleute ausgezahlt werden, die in Photovoltaik investieren. 25 000 Euro können als Prämie für die private Anschaffung von Lastenrädern verteilt werden. Die Förderprogramme starten, sobald der Rat eine Regelung erarbeitet hat, wie die Förderung genau verteilt wird.}