275 Jahre Hagen

Eigentlich hätte es in diesem Monat das beliebte Neujahrskonzert inder Stadthalle geben sollen - das geht so nicht. Es geht aber etwas anderes: 20 Mitglieder des PhilharmonischenOrchesters begrüßen das neue Jahr musikalisch im Ratsaal. Das Video ist bei Youtube abrufbar, den Link haben wir auf unserer Homepage. Im Februar erscheint eine Broschüre mit Veranstaltungen zum Stadtjubiläum. Und im September plant die Stadt ganz optimistisch ein Bürgerfest in der Innenstadt.