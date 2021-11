3-Türme-Lauf des TV Hasperbach

Am Wochenende gab es in Hagen den ersten 3-Türme-Lauf. Ein Traillauf über 10 Kilometer an den drei Türmen Kaiser Friedrich, Bismarckturm und Eugen-Richterturm vorbei. Der TV Hasperbach hatte den organisiert und mit Ehrenamtlichen von der Verpflegung bis zur Streckensicherung gestemmt.