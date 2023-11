230 Starter liefen den Trail im Stadtwald, der an den drei Türmen Eugen-Richter, Kaiser Friedrich und am Bismarckturm vorbeiführt. Die 10 Kilometer lange Strecke gilt als knackig, weil die letzten Kilometer nur bergauf führen.

Karolin Segitt hat Halbmarathonerfahrung - aber die insgesamt 300 Höhenmeter gegen Ende der Strecke "nehmen einen komplett aus dem Leben", sagt sie im Ziel.

Eigentlich wollten 330 Läufer kommen, aber 100 haben wegen Erkältung oder Coronaerkrankungen abgesagt. Dafür hatte der TV Glück mit seinen Partnern: Der Wirtschaftsbetrieb Hagen hat den Lauf am Ende erst ermöglicht, sagt Pekka Unflath vom TV: Hasperbach: "Der WBH hat uns am Freitag noch die Strecke freigesägt" und so die Reste des Sturms von vergangener Woche beseitigt. "Sonst hätten wir ganz schön rotieren müssen, um die Strecke noch zu ändern.

So war der Trail frei, das Wetter machte fast den ganzen Lauf lang gute Miene zu November, und im kommenden Jahr dürfte es den vierten 3-Türmelauf im Hagener Stadtwald geben.