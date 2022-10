3 Türmlauf im Stadtwald

10 Kilometer durch den Hagener Stadtwald laufen, vorbei an Kaiser-Friedrichturm, am Bismarck- und am Eugen-Richterturm. Das ist die Idee des 3-Türmelaufs, den der TV-Hasperbach mit der Hagen.Wirtschaftsentwicklung quasi erfunden hat.

© TV Hasperbach