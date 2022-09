30 Prozent Preissteigerung

Hagens Energieversorger Mark E erhöht zum 1. November den Gaspreis. Damit gibt das Unternehmen die neu eingeführte Beschaffungsumlage, die schon am 1. Oktober in Kraft tritt, erst mit einem Monat Verzögerung weiter. Die Mark E prüft jetzt die monatlichen Abschläge der Kunden und paßt sie eventuell an.

